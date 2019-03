Matthews tager 6. etape i Catalonien i tæt spurt

Det var særdeles tæt, da 6. etape i Catalonien Rundt lørdag blev afgjort i en massespurt.

Længe var det umuligt at udpege en vinder, men efter nogle minutter kunne Michael Matthews (Sunweb) juble over den ekstremt tætte spurtsejr over Phil Bauhaus (Bahrain-Merida).

Dermed sikrede den 28-årige australier sig sin anden etapesejr i dette års udgave af løbet, efter at han også vandt 2. etape.

I den samlede stilling var der ingen forskydninger, og inden sidste etape søndag fører colombianske Miguel Ángel López (Astana) dermed med 14 sekunder ned til Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Egan Bernal (Sky) er 17 sekunder efter på tredjepladsen, og Nairo Quintana (Movistar) er 25 sekunder efter som nummer fire.

Rytterne skulle ud på en etape, der skreg på et udbrud og en mulig afslutning i en massespurt med en flad finale. 169 kilometer skulle tilbagelægges, inden feltet afslutter løbet i Barcelona søndag.

Der blev kørt fra Valls til Vila-Seca, og et udbrud kom afsted og havde med 40 kilometer igen et forspring på to minutter.

Her sad Josef Cerny (CCC), Oscar Riesebeek (Roompot-Charles), Floris De Tier (Jumbo-Visma), Mikel Iturria Segurola (Euskadi) og Geoffrey Bouchard (AG2R).

Nede i det jagtende felt sad favoritterne, mens tempoet blev skruet op, og med 30 kilometer tilbage var forspringet nede på lidt under halvandet minut.

Der blev sat et hårdt tempo i feltet, og med 23 kilometer og et minut op til udbryderne begyndte det at ligne konturerne til en massespurt.

Dagens udbrydere blev hentet og med ti kilometer til mål var det et samlet felt.

I det hidsige tempo i slutfasen måtte danske Niklas Eg (Trek) en tur i asfalten, da han kolliderede med Astanas Pavel Kochetkov, men Niklas Eg kom på benene igen efter at have sundet sig.

Med to kilometer til mål angreb Miguel Ángel López så, og han sad en kort overgang alene fremme sammen med Davide Formolo (Bora), men med en kilometer igen blev de kørt ind, og Matthews sikrede sig etapesejren.

Søndag slutter løbet med den klassiske sidste etape, hvor der både er start og mål i Barcelona og køres omkring bjerget Montjuic.