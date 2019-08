Mathias "Zanka" Jørgensen skifter til den tyrkiske fodboldklub Fenerbahce på en treårig kontrakt.

Fenerbahce har derudover sikret sig en option på et år yderligere med den danske landsholdsspiller. Det oplyser Fenerbahce på klubbens hjemmeside.

I de seneste to sæsoner har den tidligere FC København-stopper tørnet ud for engelske Huddersfield, der rykkede ned i den næstbedste engelske række efter den seneste sæson.

Siden har Huddersfield givet danskeren besked om, at han ikke længere var en del af planerne i klubben.

Så i det meste af sommerens transfervindue har der været rygter om Mathias "Zanka" Jørgensens fodboldfremtid.

Huddersfield har med forsvarsspillerens afgang sagt farvel til alle tre danskere, som var i klubben.

Tidligere i sommerens transfervindue skiftede målmanden Jonas Lössl fra Huddersfield til Premier League-klubben Everton.

Og også midtbanespilleren Philip Billing er smuttet videre og spiller nu i Premier League-klubben Bournemouth.

29-årige Mathias "Zanka" Jørgensen nåede at spille 65 kampe og score 3 mål for Huddersfield i to sæsoner.

Tidligere i karrieren har Mathias "Zanka" Jørgensen, som fik sin fodboldopdragelse i Østerbro-klubben B93, også spillet for hollandske PSV Eindhoven.

Han fik sit gennembrud i dansk fodbold for FCK, hvor han spillede 275 kampe og scorede 18 mål. Han vandt fem danske mesterskaber og fem pokaltitler med københavnerklubben.

Mathias "Zanka" Jørgensen har spillet 23 landskampe for Danmark, og det er blevet til to mål.

Han scorede efter blot et minut Danmarks eneste mål i ottendedelsfinalen mod Kroatien ved VM i Rusland i 2018. Danmark tabte senere i straffesparkskonkurrence efter den forlængede spilletid.