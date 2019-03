Mathias Jørgensen fik ilddåb for New York

FODBOLD: Det var i tordnende varm og fugtig luft, at den 18-årige tidligere OB- og FC Nordsjælland, Mathias Jørgensen, i midtugen fik sin debut og ilddåb for den amerikanske klub New York Red Bulls.

Red Bulls havde hjemme på Red Bull Arena i New Jersey tabt den første kvartfinale i Concacaf's udgave af Champions League. Det er den amerikanske udgave af Uefa. Newyorkerne havde tabt 2-0 til Santos Laguna fra Mexico og var ikke levnet mange chancer i returen i Torreon.

Men efter ni minutter førte Red Bull-holdet sensationelt med 2-0 blandt andet på et mål af den tidligere Midtjylland-spiller Daniel Royer. Det resultat holdt til det 72. minut, da gæsterne klappede helt sammen og hjemmeholdet scorede fire mål på ni minutter i den kvælende hede, der ikke bekom gæsterne vel.

- Jeg fik en halv time og jeg regner også med at være klar til første MLS-kamp på lørdag, fortæller Mathias Jørgensen til Sport Fyn.

Lørdag spiller New York Red Bulls i Major Soccer League mod San José Earthquakes fra Californien i den første hjemmekamp i MLS-turneringen efter at have indledt med 1-1 på udebane mod Columbus Crew. Kampen spilles kl. 21.50 dansk tid og her bliver Mathias Jørgensen for alvor præsenteret for sit nye hjemmepublikum.