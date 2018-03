Badminton: Fynske Mathias Boe og hans makker, Carsten Mogensen, har vundet den prestigefyldte All England-turnering i herredouble to gange - i 2011 og 2015. Efter at være røget tidligt ud af turneringen sidste år med et choknederlag til et kinesisk par, der var nummer 79 på verdensranglisten, er det danske par atter klar til at jagte sin tredje All England-titel, når turneringen i Birmingham åbner onsdag.

I første runde møder Boe og Mogensen det koreanske par Seok og Dukyoung.

Danskerne er seedet nummer to i turneringen og er dermed de bedst seedede danskere. I damedouble er Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen seedet som treer.

Viktor Axelsen, verdensmester i herresingle, var oprindelig seedet som nummer et, men den unge fynbo misser den turnering, som var et af sæsonens hovedmål. Axelsen er i fuld gang med at arbejde sig tilbage mod kampformen efter en operation i den ene fod. Målet er lige nu, at verdensmesteren kan blive klar til det individuelle EM i spanske Huelva fra den 24. til 29. april.

I fraværet af Viktor Axelsen er det tilbagevendte Jan Ø. Jørgensen, kometen Anders Antonsen, Hans-Kristian Vittinghus samt Emil Holst, der skal kæmpe for de danske farver i herresingle.

Lee Chong Wei fra Malaysia er seedet til at vinde herresinglen i fraværet af Viktor Axelsen.