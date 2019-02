Matchvinder Eriksen: Et kæmpe resultat

Tottenham hev tre uhyre vigtige point i land, da holdet gæstede Manchester City på Etihad Stadium.

Og det var ingen ringere end den nu 24-årige fynbo, der stjal fokus med sin afgørende scoring kort før tid.

Eriksen selv var da også udmærket klar over, at dagens præstation var noget særligt.

- Vi ved, det er et kæmpe resultat for at vinde her i City, og vi ved, vi ligger rigtig godt til. Men som sagt, der er en del kampe endnu, og det gør, at vi skal holde fokus, sagde han til TV3 SPORT efter kampen.

Hør hele interviewet med fødselsdagsbarnet i videoen herover.

**SE OGSÅ: **

**[BEDØM SELV: Får Spurs gave ved 1-0-scoringen?][0]**

**[Se alle målene fra Liverpools nedslagtning af Aston Villa][1]**

**[SJOVT: Liverpool-striker får Valentine's smækkys][2]**

**[HØJ KLASSE: Schmeichel med vilde redninger mod Arsenal][3]**

**[TV: Alle målene fra Eriksen vilde triumf][4]**

[0]: http://www.tv3sport.dk/fodbold/nyheder/bedom-selv-far-spurs-gave-storkampen/ "BEDØM SELV: Får Spurs gave i storkampen?"

[1]: http://www.tv3sport.dk/fodbold/nyheder/se-alle-mal-liverpools-storsejr-aston-villa/ "Se alle målene fra Liverpools nedslagtning af Aston Villa"

[2]: http://www.tv3sport.dk/fodbold/nyheder/sjovt-liverpool-striker-far-valentines-smaekkys/ "SJOVT: Liverpool-striker får Valentine's smækkys"

[3]: HØJ KLASSE: Schmeichel med vilde redninger mod Arsenal "http://www.tv3sport.dk/fodbold/nyheder/stor-klasse-schmeichel-med-flotte-redninger/"

[4]: http://www.tv3sport.dk/fodbold/nyheder/tv-alle-malene-fra-eriksens-vilde-triumf/ "TV: Alle målene fra Eriksen vilde triumf"