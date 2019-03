Martinez overrasker i colombiansk bjergduel i Paris-Nice

I en colombiansk spurtduel på Col de Turini tog Daniel Delipe Martinez en overraskende sejr på 7. etape af Paris-Nice. Han rykkede uimodståeligt fra landsmanden Miguel Ángel López på de sidste par hundrede meter.

Den colombianske fest blev total, da Teams Skys Egan Bernal samtidig tog den gule førertrøje fra holdkammeraten Michal Kwiatkowski.

En stor gruppe på næsten 40 ryttere kom afsted i et udbrud, som Sky ikke havde interesse i at bruge kræfter på at hente.

Den store gruppe fik et forspring på mere end seks minutter, og i front spillede danske Magnus Cort en stor rolle som hjælperytter for Miguel Ángel López.

Omkring 23 kilometer fra mål var tanken tom hos hårdtarbejdende Cort, så hans colombianske kaptajn skulle jagte sejren på egen hånd på sidste bjerg.

Lopez sad i finalen på de sidste kilometer op til målet i La Bollène-Vésubie sammen med Simon Yates, Nicolas Edet og Daniel Felipe Martinez.

De fire angreb hinanden på skift hele tiden, og det var umuligt at aflæse, hvem der var stærkest.

På den sidste kilometer rykkede Martinez, og kun landsmanden Lopez kunne følge med, men det var Education First-rytteren, som var stærkest.

På de sidste 100 meter rykkede han igen, og Lopez kunne slet ikke sidde med. Martinez var i mål otte sekunder før Lopez.

Løbet slutter søndag med en etape på blot 110 kilometer omkring Nice, men der er igen seks stigninger på menuen.