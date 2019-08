Martin Toft Madsen vil slå timerekorden i Odense

Cykling: Hvor langt kan man cykle på en time?

Det er det simple spørgsmål, som skal besvares på tirsdag på Odense Cyklebane, også kaldet Thorvald Ellegaard Arena. Her vil 34-årige Martin Toft Maden gøre et forsøg på at slå den timerekord, som Mikkel Bjerg satte sidste efterår på ovalen i Odense. Den 4. oktober 2018 kørte 19-årige Mikkel Bjerg 53,730 kilometer på 60 minutter. Dermed slog han Martin Toft Madsens tidligere rekord med 111 meter, svarende til cirka en halv omgang.

- Mikkel satte en rigtig flot dansk rekord i fjor, og det har naturligvis krævet en del forberedelse at kunne udfordre den. Jeg føler, jeg nu er klar til at give det forsøget og føler mig fortrøstningsfuld med hensyn til at kunne tage rekorden tilbage. Lige meget hvad bliver det dog helt sikkert meget hårdt. Mit program er lidt presset her i efteråret, hvor jeg har mange enkeltstarter. Derfor passede et forsøg bedst her lige efter EM og før Postnord Danmark Rundt, som jeg regner med jeg skal køre. Selvom det kommer med kort varsel, siger Martin Toft Madsen.

Da Martin Toft Madsen i juli satte sin tidligere rekord med 53,619 km på en time, foregik det i Mexicos tynde luft. Men nu skal han vise, om han under hjemlige himmelstrøg kan tage rekorden tilbage.

Den ovale træbane i Odense er 250 meter lang, så der skal køres en del omgange for at sætte rekord. Da Mikkel Bjerg i oktober satte sin dansk rekord, kørte han 250 omgange.

Verdensrekorden tilhører belgiske Victor Campanaerts, som i april cyklede 55,089 km på en time i Mexico.

Martin Toft Madsens rekordforsøg foregår tirsdag 13. august kl. 17.30, og der kan købes billetter til 50 kroner stykket ved indgangen til Odense Cyklebane.

Timerekordforsøget foregår fem dage inden det traditionsrige landevejsløb Fyen Rundt, der afvikles søndag 18. august.