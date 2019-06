Marta udbygger målrekord og sender Brasilien videre ved VM

Den brasilianske fodboldstjerne Marta udbyggede sin målrekord ved kvindernes VM.

I tirsdagens gruppekamp mod Italien stod hun bag opgørets enlige scoring, da hun efter 74 minutters spil omsatte et straffespark.

Det var hendes 17. VM-mål i karrieren, og ingen kvinder eller mænd har lavet flere. Hos mændene topper tyskeren Miroslav Klose VM-topscorerlisten med 16 fuldtræffere.

Italien havde ellers flere gode tilbud før og efter Martas scoring, men slog ikke kapital af chancerne.

Italienerne troede da også kortvarigt, at de var kommet i front, da det lykkedes at få bolden i mål efter 28 minutter. Scoringen blev dog korrekt annulleret for offside, selv om linjedommeren mystisk valgte at lade sit flag blive nede, selv om offsiden var på flere meter.

1-0-sejren sender Brasilien videre til ottendedelsfinalerne som en af turneringens fire bedste treere efter at have hentet seks point i gruppespillet.

Italien vinder gruppe C trods nederlaget, mens Australien tager sig af andenpladsen.

Australien vandt 4-1 over pointløse Jamaica. Alle australiernes mål blev scoret af Sam Kerr. Dermed har hun nu lavet fem mål under VM i Frankrig, hvilket gør hende til delt topscorer sammen med amerikaneren Alex Morgen.