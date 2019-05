Marstal straffet og frataget 22 point for brug af spiller, der var tre dage for ung

FODBOLD: Marstal IF i serie 2 har fået frataget samtlige sine 22 point i pulje 4 og er dumpet fra en sikker midterplacering ned som uhjælpeligt sidst.

Årsagen er, at Marstals andethold i hele turneringen ulovligt har benyttet den nu 16-årige Toki La Boube, der ikke var gammel nok til at spille seriefodbold, da turneringen startede. Han var dog kun tre dage for ung og Marstal havde sine grunde til at lade ham spille, selv om klubben godt vidste, at det var ulovligt.

- Vi kendte konsekvensen, men Ærø er udkants-Danmark og vi bliver nødt til at forholde os til de realiteter, som vi lever under. Vi havde fire drenge, der var født i 2003 og fire, der var født i 2004, og dem vil vi gerne have til at spille på et hold, når vi nu ikke kunne samle et ungdomshold. De tre fra 2003 var født i april og havde spillet sammen med Toki og dem rykkede vi også op. Men Toki er født den 3. juli og overholdt altså ikke betingelserne, siger klubbens næstformand og holdansvarlige Henning Groth Andersen til Sport Fyn.

Marstal søgte DBU Fyn om dispensation, men fik afslag i en almindelig standardskrivelse.

- Det er her vores største frustration ligger. Det viser sig, at vi skulle have anket dommen allerede på det tidspunkt, men vi får overhovedet ingen hjælp. Derfor har vi nu skrevet et brev til DBU Fyn og har beskrevet forløbet, som vi anser for uheldigt. Vi har jo talt med mange andre sydfynske klubber, der slet ikke kan forstå, at vi ikke har fået dispensation. I stedet står vi nu med en dreng, der ikke kan spille fodbold på noget hold og en bøde på 11.500 kroner, som ganske vist er halveret, fordi vi meldte os selv. For ellers havde Tårup gjort det, fastslår Henning Groth Andersen.

- Der er mange kolleger og klubber, der anser det her for petitesser, og når vi ser på, hvad andre klubber slipper afsted med, så er det jo også. Samtidig er vi jo i en særlig situation på Ærø, hvor halvdelen af spillerne ikke træner herovre. For at få det hele til at hænge sammen, så er vi jo nødt til at gøre et eller andet. Det er jo en gråzone, men jeg kan være bange for, at løbet er kørt, tilføjer Henning Groth Andersen.

DBU Fyns administrationschef Claus Gramm Pedersen oplyser, at han har fået brevet fra Henning Groth og også svaret Marstal-lederen.

- Jeg vil være meget ked af at diskutere sagen i pressen. Jeg har sendt Henning en mail og vil i første omgang tage dialogen direkte med ham, siger Claus Gramm Pedersen.