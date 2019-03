Markspiller stod på mål, men Odense HC vandt sikkert mod SUS Nyborg

HÅNDBOLD: David mødte Goliat, da 3. divisionsholdet fra SUS Nyborg fik besøg af håndboldligaens tophold fra Odense HC i femte runde af pokalturneringen. Selvom Odense i godt tre kvarter måtte smide Susanne Madsen på mål vandt topholdet stadig sikkert.

Men Odense tager bekymret hjem fra kampen, fordi Althea Reinhardt, der ellers virkede klar, måtte udgå fra kampen.

- Althea varmede op, det gik fint. Hun startede på mål, det gik også fint, så lige pludselig fik hun det bare dårligt, så det var ikke de bedste tegn, men hun havde det egentlig okay efter kampen igen, sagde Odense HC's cheftræner, Jan Pytlick efter kampen og målmanden, der døjer med en hjernerystelse.

Odense var uden Tess Wester til kampen, fordi hun var noget tid siden havde fået fri. Da det så viste sig, at holdet skulle spille pokalkamp, valgte trænerstaben, at holdet kunne klare sig med en enkelt målvogter og en lidt alternativ reserve.

- Vi tænkte, at et 3. divisionshold skal vi kunne klare med en målmand, så da Althea fik det bedre i mandags, valgte vi, at lade Tess (Wester, red.) holde fri. Så havde vi gjort klar til, at Susanne (Madsen, red.) skulle på mål, hvis det ikke holdt, sagde Jan Pytlick.

Susanne Madsen kom ind efter et kvarter og stod resten af kampen. Jan Pytlick var også positiv overfor den normale bagspillers præstation i målet.

- Hun gjorde det skide godt. Hun sagde med det samme "det er mig, jeg er klar". Og jeg synes faktisk, at hun havde nogle fine redninger. Selvfølgelig var der lidt, der gik ind, men der var også mange fine ting, sagde Jan Pytlick.

Trine Østergaard missede det meste af anden halvleg, efter hun slog knæet sammen med en modspiller, men holdet regner med at have hende tilbage igen snart.

- Det er ikke noget alvorligt. Jeg tror, hun er klar igen om et par dage, sagde Jan Pytlick.

Odense HC vandt kampen i Ullerslev-Hallerne sikkert med 35-15.