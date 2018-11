Mark Strudal bliver fyret som Lyngby-træner

Lyngby Boldklub stopper samarbejdet med cheftræner Mark Strudal. Det skriver fodboldklubben i en pressemeddelelse.

Fyringen kommer, fordi Strudal ikke passer sammen med Lyngby, siger sportsdirektør Birger Jørgensen.

- Der er ikke tale om, at vi er skuffede over Mark Strudal, eller at vi tror på oprykning med en anden cheftræner. Matchet er der ganske enkelt ikke.

- Mark Strudal er et stærkt brand i dansk fodbold, ligesom Lyngby Boldklub er det. I arbejdet med at få begge dele til at spille optimalt, har vi ikke stået stærkt nok, siger han.

Mark Strudal blev hentet til Lyngby som cheftræner i sommer, efter at klubben fyrede tidligere træner Thomas Nørgaard. Dermed blev det kun til en halv sæson for Strudal.

- Sådan er fodbold. Jeg har arbejdet hårdt for Lyngby, som er en rigtig traditionsklub med et kæmpe potentiale via talentafdelingen.

- Men det er rigtigt, at rammerne uden for banen tydeligt har båret præg af, at oprydning af klubben har været førsteprioritet.

- Jeg vil gerne takke alle spillerne og staben for at have kæmpet sammen med mig. Vi kom langt i mine øjne, og jeg ærgrer mig over, at vi ikke skal videre sammen, siger Strudal i pressemeddelelsen.

Lyngby rykkede ud af Superligaen i maj, da klubben samlet tabte til Vendsyssel FF i de to afgørende nedrykningskampe. Efter en blandet start på sæsonen ligger klubben aktuelt på en ottendeplads i 1. division.

Assistenttræner Christian Nielsen tager midlertidigt over, mens klubben arbejder på at finde en ny cheftræner.

Christian Nielsen skal med hjælp fra den øvrige trænerstab stå i spidsen for holdet resten af denne sæson.

- Vi henter ikke en ny cheftræner ind her og nu.

- Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at der vil komme en kæmpe energi i truppen med en af landets dygtigste trænere på det faglige i Christian Nielsen i rollen som cheftræner, siger Birger Jørgensen.