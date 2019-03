Drømmen om de største kampe i MMA er kommet tættere på for Mark O. Madsen.

Det største MMA-forbund i Asien - ONE Championship - har kontaktet Mark O. Madsen.

-Jeg fik et rigtig godt tilbude fra dem. Det må jeg sige. Det er et fantastisk tilbud, siger Mark O. Madsen til [TV2 SPORT](http://sport.tv2.dk/mma/2019-03-18-mark-o-madsen-faar-kaempetilbud-forbund-kraever-svar-om-24-timer).

Den tidligere OL-sølvvinder i brydning har kun været MMA-kæmper i ét år, og han er derfor overvældet over, at der allerede er kommet et tilbud af den kaliber.

Mark O. Madsen vil dog ikke oplyse, hvor mange penge det drejer sig om og fortæller samtidig, at han vil sove på tilbuddet, som han altså har et døgn til at svare på.