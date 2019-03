Mark O. Madsen sejrer med flækket næse i MMA-brag

34-årige Mark O. Madsen kom ud af buret med en flækket næse, blod på brystet og svedig pande lørdag aften, men danskeren var en glad mand.

For Mark O. Madsen havde netop besejret sin franske modstander Thibaud Larchet i en fyldt arena i KB Hallen lørdag aften i kampsporten Mixed Martial Arts (MMA).

Den tidligere OL-sølvvinder i brydning har før givet udtryk for, at franskmanden ville blive hans sværeste modstander i MMA-karrieren, der kun har varet et år.

- Thibaud var ranket nummer 13 ud af 664 og er en af de højest rangerede i Europa. Så hvis vi skal op og kæmpe med de bedste, så kan man få en over næsen, siger Mark O. Madsen.

Han var godt klar over, at han var oppe imod en modstander med mere rutine.

- Han fortalte mig på en pæn måde, hvad planen var ved at slå mig i siden. Han var jo foran på teknik og taktik. Han har prøvet det her i mange år. Jeg var lidt bagud, siger danskeren.

Indtil videre kan Mark O. Madsen erklære sig ubesejret i syv ud af syv kampe, og han meddelte efter sejren, at den skulle fejres med familien.

- Nu vil jeg gerne hjem og sidde på sofaen med Sofie og Magnus (hans børn, red.) og forhåbentlig Maria (hustru, red.), hvis hun ikke har for travlt.

- Der kommer selvfølgelig et skridt mere på denne rejse, men lige nu skal sejren nydes, og så skal næsen lige hele, siger Madsen.

Der lød masser af tilråb, mens kampen mod Larchet var i gang, og ifølge Madsen kunne stemningen ikke have været bedre.

- Nu har jeg kæmpet EM, DM og VM i brydning, og det er lige før, jeg vil sige, at det her er noget af det største, jeg har prøvet.

- At få lov til at stå herinde i en fyldt KB Hallen til et stævne, som Maria og jeg har været med til at skabe, det kan jeg ikke forestille mig bliver meget større. Det var en stor oplevelse, siger han.

De fire danske MMA-fightere Mads Burnell, Mark O. Madsen, Søren Bak og Nicolas Dalby vandt alle deres kampe ved stævnet.

25-årige Burnell lynsejrede efter blot 60 sekunder, da han besejrede sin modstander Ahmed Vila på knockout.