Mark O. Madsen overvejer at gå ned i vægt

Mark O. Madsen overvejer at gå voldsomt ned i vægt.

Mark O. Madsen overvejer i disse dage, om MMA-fremtiden ligger i letvægt og ikke i danskerens nuværende vægtklasse, weltervægt.

Det vil i givet fald betyde, at Mark O. Madsen ved fremtidige kampe skal ned under 70 kilo til indvejningen i stedet for 77.

Overvejelserne skyldes, at Mark O. Madsen i sine seneste kampe har mødt modstandere, som var større.

-Jeg er på udkig efter at gøre det bedre hele tiden. Både sportsligt og præstationsmæssigt. Og én af de ting, der er i vores overvejelser, det er den her størrelse, kæmperne i 77 kilo kommer med, siger Mark O. Madsen til TV2.

-Mange ligger jo på 90 kilo til daglig og går så ned i vægt. Det gør, at de kommer med en væsentlig fordel i rækkevidden. Og når vi kæmper, har de en stor vægtfordel, så det har været tungt, forklarer Mark O. Madsen desuden.

Mark O. Madsen forklarer i samme ombæring, at han i det daglige vejer omkring 82-83 kilo, og at han i sin karriere i brydning kæmpede i 74 kilo-klassen.