Marienlyst tabte klart til Avarta

Tredjesidste kamp i 2. division resulterede i et tremålsnederlag for Marienlyst.

Fodbold: Marienlyst måtte anden pinsedag overgive sig i Espelunden i Rødovre, hvor Avarta vandt 3-0 i 2. divisions nedrykningsspil.

Dermed sikrede Avarta sig endegyldigt en ny sæson i 2. division, mens Marienlyst for længst er rykket ned som indehaver af sidstepladsen med blot 16 point for 31 kampe.

Avarta havde allerede i forrige runde vist, hvordan man scorer mange mål mod et fynsk hold, da Avarta vandt 5-3 ude over Dalum.

Flere af målscorerne fra den kamp slog til igen mod Marienlyst. Mads Walter bragte Avarta foran 1-0 midt i første halvleg, August Vitus Frandsen scorede til 2-0 10 minutter før pausen og Jonas Hemmingshøj scorede til 3-0 i starten af anden halvleg. Alle tre spillere scorede også mod Dalum.

Marienlyst spiller på lørdag ude mod Odder, der kæmper for at undgå nedrykning, inden Marienlyst slutter af med et lokalopgør hjemme mod Dalum lørdag 22. juni.