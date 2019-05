Marienlyst smed sejren væk til sidst

Kjellerup slog til med to mål i de sidste fem minutter og vandt 3-2 i opgøret mellem de to nedrykningsdømte hold.

Fodbold: Marienlyst var på vej mod den den tredje 2-1-sejr i træk, men på to mål i de sidste fem minutter vandt Kjellerup fredag aften 3-2 i kampen mellem de to bundhold i 2. division. Begge klubber var allerede inden kampen dømt til nedrykning.

- Vi stoppede med at spille, hver gang vi kom foran, siger René Stasiak, sportschef for Marienlyst.

Dermed er Kjellerup nu tre point foran Marienlyst, som fortsat indtager sidstepladsen.

108 tilskuere overværede løjerne på Windelsvej, og de kunne se Mathias Munk Jensen bringe Marienlyst foran efter fem minutter, men 10 minutter før pausen udlignede Kjellerup.

Ronny Larsen scorede for tredje kamp i træk, da han bragte Marienlyst foran 2-1 i det 78. minut.

Fire minutter før tid fik Kjellerup udlignet til 2-2, og i sidste minut scorede de jyske gæster sejrsmålet.

- Det var lidt ærgerligt, at vi ikke kunne holde fast. Vi havde chancer for at score flere mål. Men det var ikke helt ufortjent, at Kjellerup vandt. De havde også deres chancer. Men det var en kamp uden den store nerve, siger René Stasiak.

Marienlyst spiller næste gang 2. pinsedag ude mod Avarta. Herefter skal Marienlyst 15. juni til Odder, og i sidste runde 22. juni spiller Marienlyst lokalopgør hjemme mod Dalum.