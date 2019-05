Marienlyst slog topholdet

Den anden sejr på fire dage til Marienlyst, der vandt 2-1 ude over Frem.

Fodbold: Nu hvor nedrykningen fra 2. division er en realitet, er Marienlyst begyndt at vinde. Lørdag blev det til den anden 2-1-sejr på fire dage, da det fynske bundhold tog til Valby Idrætspark og vandt 2-1 over Frem, der topper kvalifikationsspillet.

Ronny Larsen bragte Marienlyst foran midt i første halvleg, og et kvarter efter pausen øgede Mathias Danielsen til 2-0. Frem fik reduceret på et straffespark 20 minutter før tid, efter at bolden sprang op på en Marienlyst-spillers hånd.

- Vi leverede en rigtig fin holdindsats, og vores målmand, Marcus Sørensen, tog det, han skulle, siger René Stasiak, sportschef for Marienlyst, der på lørdag spiller hjemme mod det andet bundhold, Kjellerup.