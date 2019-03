Marienlyst slår Nordenskov sikkert - klar til semifinalen

- Det var som om, der lige skulle bankes nogle nerver af i første kamp, så kom vi på plads. Så virkede det til, at der ikke skulle så meget modgang til fra modspillerne, før de blev pressede, siger cheftræner i Marienlyst, Kaj Jeppesen.

Vejen, der var startet så stejlt i første kamp, skulle dog vise sig at flade ud i kamp to. Marienlyst viste sig, som det favoritmandskab det var til kampen, og vandt ganske sikkert 3-1.

I første kamp havde Marienlyst været presset og kun med nød og næppe sluppet afsted med en sætsejr på 3-2 i en kamp, der svingede meget og blev afgjort med to bolde i Marienlysts favør.

VOLLEYBALL: Der var ganske få slinger i valsen i anden svingom mellem Marienlyst og Nordenskov Ungdoms- og IF, hvor Marienlyst sejrede og dermed sikrede sig avancement til semifinalerne i mændenes volleyballiga.

Gode pausedage

I andet sæt kom holdet lige så godt afsted som i første, men senere i sættet dummede Marienlyst sig.

- Vi har fem minutter, hvor vi falder helt ud. Det koster dyrt, så vi ender med at tabe sættet 25-19, fortæller Kaj Jeppesen.

Det blev dog Marienlysts eneste udfald i kampen og efter en sætsejr på 25-17, manglede holdet bare et enkelt sæt for at være klar til semifinalen.

Det afgørende sæt blev - dels fordi Nordenskov havde ryggen mod muren - det tætteste sæt, men der var alligevel aldrig helt tvivl om, hvem vinderen ville blive.

- Vi styrer kampen og er på et tidspunkt foran 22-17. Nordenskov henter så et par point hen mod slutningen, men vi har hele tiden en føring på et par point, og vi vinder 25-23, siger Kaj Jeppesen.

Sejren betyder, at Marienlyst får nogle dages pause, inden holdet skal i aktion i den første semifinale kamp, hvor det møder Hvidovre VK. Semifinalerne bliver spillet over fem kampe, hvor det er Marienlyst, der har fornøjelsen af hjemmebanefordel i tre af kampene. Og træner Kaj Jeppesen er godt tilfreds med, at holdet blev færdigt med kvartfinalen hurtigst muligt.

- Det er godt at være tidligt færdig. Så kan vi tage en let træning i dag (mandag, red.) og så skifte lidt mellem let og hård træning i løbet af ugen, så vi er rigtigt indstillet til Hvidovre.

Det er dog ikke kun Marienlyst, der nyder den fordel. Alle fire kvartfinaler blev afgjort over to kampe, så alle hold har lige lang pause. Første semifinale bliver spillet i Marienlystcentret 24. marts klokken 15.