Hvidovre vandt i kvartfinalerne 3-1 og 3-0 over VK Vestsjælland.

Marienlyst sluttede grundspillet af med fire 3-0-sejre over blandt andre Middelfart, men i kvartfinalerne havde Kaj Jeppesens tropper noget besvær med upåagtede Nordenskov. Marienlyst vandt 3-2 (15-13 i femte sæt) i den første kamp og vandt 3-1 ude i den anden kamp.

Der spilles bedst af fem kampe i semifinalerne, og Marienlyst er svag favorit i serien mod Hvidovre. I sæsonens to indbyrdes ligakampe vandt begge hold 3-1 på udebane - Marienlyst i sæsonpremieren i september, mens Hvidovre sejrede i Odense i januar. Til gengæld vandt Marienlyst de to holds seneste møde, semifinalen ved de nordiske mesterskaber i Ishøj i februar, hvor Marienlyst vandt 3-1.

Volleyball: De to fynske elitehold i mændenes volleyliga er havnet i hver sin semifinale, når DM-slutspillet søndag eftermiddag går ind i sin afgørende fase. Marienlyst tager imod Hvidovre i Marienlystcentret, mens Middelfart skal til Kildeskovshallen i Gentofte. Begge kampe begynder klokken 15.00.

Reprise af DM-finale

Den anden semifinaleserie er en gentagelse af sidste års DM-finaleserie, hvor Middelfart gav Gentofte kamp til stregen. Middelfart var i den fjerde finale foran 958 tilskuere i en propfyldt Lillebæltshal tæt på at sikre sig et overraskende dansk mesterskab med føring 2-1 i sæt og 18-11 i fjerde sæt mod Gentofte. Men Gentofte vandt kampen og endte også med at vinde den femte og afgørende finale på hjemmebane.

I denne sæson sluttede Middelfart på fjerdepladsen i grundspillet med 11 sejre, mens Gentofte vandt grundspillet suverænt med blot et nederlag i 20 kampe. Det ene nederlag var til Hvidovre i januar.

Middelfart har tabt sæsonens to indbyrdes opgør mod Gentofte 0-3.

Men Middelfart var skarpe i kvartfinalerne, hvor grundspillets nummer fem, ASV Århus, blev besejret to gange 3-1. Gentofte slog i kvartfinalerne Ikast KFUM 3-1 og 3-0.

Anden kvartfinale spilles på torsdag, hvor Middelfart og Hvidovre har hjemmebane. Tredje kvartfinale spilles søndag 31. marts, hvor Marienlyst og Gentofte har hjemmebane.