Marienlyst må nøjes med bronzekampe

Simon Bitsch (t.v.) og Sigurd Varming måtte som de øvrige Marienlyst-spillere se sig besejret af Hvidovre, der er klar til klubbens færste DM-finaler, mens Marienlyst må nøjes med at spille om bronze. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Marienlyst tabte også den tredje DM-semifinale hjemme til Hvidovre og må nøjes med at spille om bronze. Middelfart tabte igen til Gentofte og skal nu vinde hjemme på torsdag for at holde liv i finalehåbet.

Volleyball: DM-finalerne ser ikke ud til at få fynsk deltagelse i år. Det vil i givet fald være første gang i 12 år, at der ikke er en fynsk klub i DM-finalerne. Marienlyst er trods en andenplads i grundspillet færdig i semifinalerne efter tre nederlag til Hvidovre, og Middelfart er bagud 2-1 i serien mod grundspilsvinder og forsvarende mester Gentofte. Marienlyst havde tabt de to første kampe mod Hvidovre, der sluttede som nummer tre i grundspillet. Søndag eftermiddag var Hvidovre igen stærkest og vandt 3-0 (25-21, 25-20 og 25-18) i kampen, der blev spillet i Klostermarkhallen i Odense. Marienlyst var uden libero Frederik Mikelsons, der blev skadet i femte sæt i kamp to i torsdags i Hvidovre. Sigurd Varming blev topscorer for Marienlyst med 19 point i søndagens kamp. Den tidligere Marienlyst-spiller Steen Sørensen scorede 18 point for Hvidovre. Dermed er Hvidovre klar til klubbens første DM-finale med 3-0 i kampe, mens Marienlyst lige som sidste år må nøjes med at spille om bronze. Sidste år tabte Marienlyst bronzekampene til Hvidovre.

Middelfart tabte igen For en uge siden overraskede Middelfart og vandt den første semifinale ude over Gentofte. I torsdags tabte Middelfart hjemme i kamp to, hvor anfører Nikolaj Hjorth måtte gå ud med en skade midt i andet sæt. Han var ikke blevet klar til søndagens kamp tre, hvor Gentofte vandt 3-0 (25-17, 25-21 og 25-18). Topscorer for Middelfart var Jacob Stein Brinck med 14 point. Samme antal point scorede Philip Metin Özari for Gentofte. Dermed skal Middelfart vinde hjemme i Lillebæltshallen på torsdag klokken 20.00 for at fremtvinge en femte og afgørende kamp, der spilles søndag 7. april i Gentofte. Men lige nu tegner det til fynske lokalopgør om bronzen mellem Marienlyst og Middelfart. Man spiller bedst af tre kampe, og bronzeserien er ifølge turneringsterminen planlagt til at begynde 11. april. Siden 2008 har der været mindst en fynsk klub (Marienlyst eller Middelfart) i DM-finalerne i herrernes volleyball. Seneste finale uden fynsk deltagelse var i 2007, hvor Gentofte vandt finalen over SK Aarhus.