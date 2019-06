Marienlyst kan trække Dalum med ned

Der er ofte gang i sagerne og sang i gaderne - og hele molevitten - når Marienlyst og Dalum mødes. Som her i et opgør for nogle sæsoner siden. Det er Dalums springstærke målmand Rasmus Lund, der snapper bolden foran nogle hvidblusede Marienlyst-kæmper mellem voldene på Windelsvej. Foto: Birgitte Carol Heiberg