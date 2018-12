Marienlyst jagter sejr over Gentofte og volleypokalen igen i år: - Det bliver en rigtig tæt kamp

Det bliver ikke en let kamp for de fynske mænd, erkender Marienlysts træner. Også kvinderne fra Fortuna er med til weekendens semifinale i Final Four i Brøndbyhallen. Det fynske kvindehold har ligeledes en svær kamp foran sig.

VOLLEYBALL: Brøndbyhallen åbner fredag dørene op for en weekend med masser af bolde flyvende frem og tilbage. Fredag spilles der nemlig semifinaler og lørdag finaler i volleyball-landspokalturneringen - Final Four - i den sjællandske hal. Det bliver med fynsk aftryk hos både mændene og kvinderne. I mændenes semifinale skal sidste års pokalvindere på herrernes side - Boldklubben Marienlyst - op imod de regerende danmarksmestre og toprivalerne fra Gentofte Volley fredag klokken 17. Samme klub, som de fynske herrer vandt over i sidste års finale. Fra holdets træner, Kaj Jeppesen, håber man naturligvis på, at Marienlyst sikrer sig pokalen for andet år i træk. - Pokalen er noget af det, vi jagter mest som klub, siger han og tilføjer: - Det er et klassisk opgør. Vi har været oppe imod hinanden i finaler en del gange. Det bliver - som det altid er mod Gentofte - en kamp med meget nerve.

Final Four kampprogram Programmet for fredagens semifinaler er:Damer:



13.00: Holte-Elite Volley Aarhus



15.00: Brøndby-Fortuna Odense



Herrer:



17.00: Marienlyst-Gentofte



19.00: Hvidovre-ASV Aarhus



Programmet for lørdagens finaler er:



9.00: Bronzekamp damer



11.00: Bronzekamp herrer



13.30: Pokalfinale damer



16.00: Pokalfinale herrer



Alle kampe spilles i Brøndbyhallen.

Marienlyst og Gentofte var også i kamp i marts i år, hvor de mødtes - som de plejer at gøre i finalerne - til Danmarksmesterskaberne - dog i semifinalen, som de også gør fredag i Brøndbyhallen. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

"55-45 til deres fordel" I ligaen ligger de to hold da også meget tæt og kæmper om toppen. Marienlyst er på andenpladsen med 25 point - lige under Gentofte, der har føringen med to point mere. Den sjællandske modstander har vundet alle kampe i efteråret. Marienlyst har kun tabt én. Mod netop fredagens semifinalemodstander. Hos træneren er nerve og en tæt kamp da også det, der bliver lagt vægt på i vurderingen af det fynske holds chancer. - Det bliver en rigtig tæt kamp. Gentofte er en lille my foran os. Jeg ser chancerne som 55-45 til deres fordel. Vi skal gøre dem usikre. Vi formåede at få krammet på dem sidste år. Det vil vi selvfølgelig gerne igen, siger Kaj Jeppesen. En usikkerhed, holdet skal frembringe hos modstanderne ved at have fokus på to ting - spillernes serv og en bestemt spiller. Det fortæller træneren. - Vi skal gøre dem usikre ved at presse hårdt i vores serv. Og Gentoftes topangriber vil vi gøre alt for at få ud af spillet, siger han. Det bliver en sejr, fynboerne skal nå uden Rasmus Høyer, der er ude med en brækket finger.

Første semifinale i fire år Hos kvinderne er det Fortuna Odense Volley, der står for det fynske aftryk. For første gang i fire år er holdet med til Final Four. Noget, holdets træner er særlig stolt af på grund af spillerne. - Pigerne vil det. Det er fedt. Især fordi vi har gjort det med vores egne, danske talenter og ikke hentet nogle fra udlandet, siger Britt Hofstedt. Men det bliver ikke en helt ligetil kamp for de fynske kvinder. Holdet skal møde de regerende danmarksmestre fra Brøndby VK - der befinder sig på kvindeligaens andenplads - i semifinalerne fredag klokken 15. Selv er Fortuna at finde på ligaens sjetteplads med fem point - 15 færre end Brøndby. Fra træneren lyder der da også en erkendelse af, at holdet er "underdogs". Men dog med vinderchancer. - Der er altid en chance i sport. Det er 50-50. Vi har intet at tabe og alt at vinde. Men det er et ungt hold, så jeg håber, vi kan yde pres, holde nerverne i ro og gøre vores bedste. Det er også vigtigt, at pigerne får en fed oplevelse, siger Britt Hofstedt. Alisa Hila og Kathrine Brinck er ude med skader.