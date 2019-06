Marienlyst høvler af på gælden

Den afgåede formand Anders W. Berthelsen gjorde før kampen mod Dalum status over økonomien, der formentlig sikres, når og hvis byrådet på onsdag vedtager at bevilge det rentefrie 30-årige lån på cirka fire millioner kroner.

Skal finde 130.000 årligt

Fodbold: Økonomien i Boldklubben Marienlyst har i de sidste par år været anstrengt, og senest tildelte kommunen klubben et 30-årigt og rentefrit lån på cirka fire millioner kroner.

Den afgående formand Anders W. Berthelsen valgte at give klubbens status over økonomien, da Marienlyst før sæsonens sidste hjemmekamp mod Dalum havde inviteret sponsorer og andre ledere til et slags netværksmøde.

- Marienlysts økonomi har fyldt meget de senere år, både i hovedet på bestyrelsen og i medierne. Vi kan sige, at det går fremad. Hvert år høvler vi noget af vores gæld. Klubben drives med overskud. Nu har vi også omsider fået sat punktum for sagen om tennishallen og opvisningsbanen, sagde eks-formanden.

Der skal årligt betales cirka 130.000 tilbage på lånet.

- By- og kulturudvalget har besluttet at give Marienlyst et 30-årigt lån på cirka fire millioner kroner rentefrit. Sagen kommer i byrådet på onsdag, og der er på forhånd sikret et flertal, selv om jeg er inhabil og må gå uden for døren. Det er et lån, der hjælper gevaldigt på vores likviditet. Vi har jo i flere år måttet lægge penge ud for at dække underskud på tennishallen. De penge får vi nu igen som et lån.