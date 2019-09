Fodbold: Marienlyst fik i lørdags sæsonens første sejr efter nedrykningen fra 2. division til Danmarksserien med 2-0 over Odder.

Tirsdag aften var der så mere selvtillid at hente for de fynske nedrykkere. Denne gang i pokalturneringen, hvor Marienlyst på hjemmebane hentede en sejr på 2-1 over Danmarksserie-kollegerne fra Holstebro, som ellers er tophold i pulje 4 med 13 point.

Marienlyst kom foran allerede i det sjette minut, men Holstebro udlignede umiddelbart efter pausen. Fynboerne lukkede imidlertid opgøret med en scoring 11 minutter før tid.

- Holstebro har fået en bedre start end os, men vi spiller for at vinde og stiller i stærkeste opstilling, sagde Knud Lyder, assistenttræner for Marienlyst, inden kampstart.

Marienlyst får nu mulighed for at trække et af de store superligahold. /kals