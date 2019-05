Marienlyst går efter tredje sejr i træk

De to nedrykkere Marienlyst og Kjellerup spiller opgør om at undgå sidstepladsen.

FODBOLD: Både Marienlyst og Kjellerup er allerede rykket i Danmarksserien. Efter Marienlysts to seneste sejre på 2-1 over TPI og Frem har begge hold 16 point og derfor er den fremrykkede kamp fredag aften kl. 19 på Windelsvej i Odense en slags finale om at undgå sidstepladsen i nedrykningsspillet i 2. division.

- Vi har arbejdet med, at spillerne skal være trætte, når de har spillet en fodboldkamp. Det må gerne gøre ondt at vinde en kamp, og vi går efter at vinde den tredje sejr i træk, siger sportschef Rene Stasiak.

- I takt med at spillerne har forstået de baner, de skal løbe under træner Kim Jørgensen, er holdet blevet bedre og bedre. Vi vil gerne allerede nu forberede os på at gå efter at blive tophold i Danmarksserien, tilføjer Rene Stasiak før kampen, der blev flyttet fra lørdag på grund af konfirmationer.

Marienlyst har Anders Fønss tilbage. Han var ude med en skade mod Frem, mens Nicolas Jørgensen og Mats Andersson fortsat er skadede. Nicolas Jørgensen kan måske nå at blive klar i de sidste kampe før sommer.