Marienlyst fortsætter opadgående kurve

Fodbold, Danmarksserien, pulje 3, Marienlyst-Kolding B 3-0 (1-0)

Marienlyst pressede fra start. Presset blev så kraftigt, at Kolding efter tre minutter scorede i eget net.

I resten af første halvleg kom Kolding hurtigt bedre med i spillet, og tilspillede sig flere pæne chancer. i denne periode viste målmand Marcus Sørensen stor styrke og hindrede en udligning. Marienlyst havde også deres part af målchancer.

I anden halvleg lod Marienlyst Kolding komme længere frem på banen, for at lukrere på chancen for omstillinger. det lykkedes perfekt to gange med scoringer af henholdsvis Mathias Munk og Elias Lamnadouar.

-Vi er blevet stærke i de bagerste rækker, konstaterede hjemmeholdets sportschef Rene Stasisk. I de tre sidste kampe har vi kun indkasseret en enkelt scoring imod os, med resultatet tre sejre. (KAI)