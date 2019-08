FODBOLD: Himlen over Nordfyn var længe smykket med en regnbue og for enden af den skulle der angiveligt være en guldskat.

Derfor var det stor og hektisk optimisme i pølsemager-teltet i Allesø, men guldet glimrede et helt andet sted fra. Vejles 19-årige gambianske angriber-talent Foday Manneh havde en fod, som forvandlede alt til guld, som den rørte ved på den bukkede og ujævne bane ved Spurvelundskolen. Han scorede samtlige seks mål og lavede altså dobbelt hattrick, inden der var gået en time.

Allesø sloges ellers bravt mod Superliga-nedrykkerne fra Nørreskoven. Men Fynsserieholdet havde kun trænet 14 dage og tre profiler var stadig på ferie.

Man kunne sagtens se, hvad Per Hauges mandskab ville. Når der var pres på, blev bolden spillet efter Anders Pedersens krop og tyngde i front og så skulle Andreas Carlsen og Syne Thycosen jagte nedfaldet, og så forsøgte Allesø herefter lægge pres på Vejles bageste. Det fungerede i meget kort tid, indtil Allesøs defensiv blev revet fra hinanden især af Daniel Montiel, som lagde boldene fra side til side og rev Allesøs defensiv i stumper og stykker.

- Vejle scorer for tidligt til, at vi kan ryste dem. Da Manneh så laver det andet mål på en simpel fremlægning, gør det virkelig ondt på os. Vi tog kampen op, men vores venstre side blev hele tiden revet op, og her kunne vi godt se, at vi manglede afstemning i bagkæden på grund af afbuddene, sagde Allesø-træner Per Hauge.

- Vi havde aftalt, at vi ville dø med støvlerne på, og det gjorde vi, selv om vi hang med skuffen med 0-4 i pausen. Et af vore delmål var at score et mål, og det lykkedes ikke.

Andreas Carlsen havde chancen ved 0-3 efter fine hurtige kombinationer. Allesøs hurtigste mand kom alene med Vejles nye hollandske målmand Indy Groothuizen, der forholdsvis let kunne parere Allesø-mandens forsøg.

På det tidspunkt spillede værterne i seks-otte minutter lidt mindre krampagtigt og fik løftet bagkæden en anelse frem, men der blev løbet tusinder af forgæves meter, som tærede på kræfterne.