Mangler to måneders løn: Turbulent holdskifte for fynsk stjernerytter

Lasse Norman Hansen mangler fortsat at få to måneders løn fra det irske cykelhold, Aqua Blue Sport, men han ser nu fremad efter skifte til belgisk hold, der har givet den tidligere OL-guldvinder frie hænder til markant satsning på banen startende ved VM til februar.

Banecykling: Det kom brat og uventet, da det irske prokontinental-cykelhold, Aqua Blue Sport, i slutningen af august meddelte, at det lukker med udgangen af 2018. En af dem, der er blevet ramt, er den fynske cykelstjerne, Lasse Norman Hansen. - Tiden på holdet har været fin, men det var en ærgerlig måde, det sluttede på. Jeg skulle have kørt England Rundt, men det kom jeg jo ikke til, for holdet lukkede ned for aktiviteterne en uge før løbet. Jeg skulle også have kørt andre løb i resten af året. Og der er fortsat turbulens. I forbindelse med DM i omnium - banecyklingens mangekamp - i Odense torsdag aften kunne den 26-årige stjerne således fortælle Sport Fyn, at han fortsat mangler at få løn for november og december. - Det er noget roderi og dårlig stil. Jeg er ikke super-nervøs, men det er stadig en irriterende situation.

Suveræn dansk mester Der var banecykling på højt niveau, da der torsdag aften blev afviklet DM i omnium - banecyklingens mangekamp - for både herrer og damer samt DM i sprint for herrer i Thorvald Ellegaard Arena i Odense.Fynske Lasse Norman Hansen - varm efter tre flotte World Cup-løb - blev suveræn dansk mester i omnium hos herrerne. Han vandt således alle fire discipliner - 10 kilometer scratch, 10 kilometer tempoløb, udskilningsløbet samt pointløbet over 25 kilometer. Norman vandt OL-guld i 2012 og OL-bronze i 2016. Fynboens eneste reelle konkurrent var landsholdskollegaen Casper Folsach, der blev nummer 2. Matias Malmberg blev nummer tre.



Hos kvinderne vandt Lasse Normans kæreste, Julie Leth, også samtlige fire discipliner - 7,5 kilometer scratch, 7,5 kilometer tempoløb, udskilningsløbet samt det 20 kilometer lange pointløb. Det blev en på alle måder en god kæresteaften! Trine Schmidt blev nummer to og fynske Amalie Winther Olsen nummer tre.



I herrernes sprint genvandt William Rimkratt-Milkowski sin DM-titel foran sidste års nummer to, Tim Bendtsen. Martin Steffensen blev nummer tre.



Der var godt 100 besøgende i Odenses banearena, der 29. december byder på det store Grand Prix Odense.

Så tæt kørte de i udskilningsløbet i Ellegaard-arenaen. Det er Lasse Norman nederst i midten - og Casper Folsach til venstre for ham. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Kurs Polen og Japan Men Lasse Norman ser fremad. Ikke mindst efter, at fremtiden er kommet på plads med en toårig kontrakt med det belgiske prokontinental-hold (cyklingens næsthøjeste niveau) Corendon-Circus, der blandt andre også har cykelcross-stjernen Mathieu van der Poel på holdet. Gennem sin agenter havde Norman kontakt til flere mulige, nye arbejdsgivere, men specielt en ting blev afgørende for, at valget faldt på belgierne: Lasse Norman har fået frie hænder til at satse på banen frem mod OL i Tokyo i 2020. Og bane-ambitionerne er kæmpestore hos den fynske rytter. Ikke mindst efter fremragende resultater ved sæsonens tre første World Cup-løb for 4000 meter-holdet med Norman tilbage som den store motor, og med fynboen i en bærende rolle i parløbet med blandt andre sin gamle makker i seksdagesløbene, Michael Mørkøv. Allerede i forbindelse med VM i polske Pruszkow fra 7. februar til 3. marts tror Lasse Norman på muligheden for gode resultater i både holdløbet, parløbet og måske også i omnium. - I parløbet må guld være ambitionen - og i holdløbet medalje. Og i holdløbet må vi frem mod OL arbejde på at nærme os australierne, som er meget stærke, lyder det fra Lasse Norman, der kalder sine ambitioner på banen for "kæmpestore". Norman roser i øvrigt den unge fynske rytter, Rasmus Lund, der er vendt tilbage til sporten efter en pause. Han siger: - Rasmus er meget lovende og en svær størrelse at definere, fordi han er så god, som han er, og har kørt så relativ lidt, som han har. Det bliver spændende at se, hvad halvandet års cykling mere kan gøre ved ham. Rasmus Lund har netop sat danmarksrekord i 1000 meter på tid, hvor han slog Lasse Normans gamle rekord.

Casper Folsach jagter Lasse Norman.Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Manglende gennembrud nager Men det er ikke kun "de frie banehænder", der tiltaler Lasse Norman ved sit nye hold. Han siger: - Det er et hold, der kommer til cykelløb ikke bare for at køre løb, men for at vinde. Jeg kan godt lide den måde, holdet arbejder på - og dets attitude. Den fynske rytter forventer, at han kommer til at køre flere af forårets store klassikere, hvor han sandsynligvis i første omgang skal hjælpe van der Poel til succes. Mens Lasse Norman har etableret sig som en af verdens store baneryttere, mangler han fortsat det markante gennembrud på landevejen trods habile resultater gennem årene. - Det nager mig selvfølgelig lidt, konstaterer fynboen, der fortsætter: - Jeg var god som junior, men siden da har jeg ikke rigtig formået at leve op til det, jeg selv synes, er mit potentiale. Men jeg har fortsat ambitioner om et gennembrud på landevejen. Nu har jeg fokus på banen frem mod OL, men så er det planen at give landevejen et ekstra skud igen. Rigtig helhjertet. Lasse Norman er kæreste med den 26-årige World Cup-rytter Julie Leth, der deltog i kvindernes omnium i Thorvald Ellegaard Arena. Parret bor i Girona nord for Barcelona, hvor vejrforholdene gør det muligt at træne året rundt. - Vi har det godt sammen. Det går stille og roligt, som det lyder fra Lasse Norman. Se flere fotos på fyens.dk/faa.dk

Tæt trafik i Thorvald Ellegaard Arena.Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Så er der gang i udskilningen - i udskilningsløbet. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Lasse Norman er varm efter tre flotte World Cup-løb. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Casper Folsach i Thorvald Ellegaard Arena.Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Lasse Norman med ryggen til og Casper Folsach på cyklen. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Lasse Norman var suveræn på sin hjemmebane - og synlig tilfreds med det faktum. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Fart over feltet. Foto: Birgitte Carol Heiberg.