Manglende Sala fylder alt i Cardiff-nederlag

Manden, der ikke var der, fyldte det meste, da Arsenal tog imod Cardiff City til kamp ét efter den tragiske nyhed for godt en uge siden om, at flyet med Cardiff-nyindkøbet Emiliano Sala om bord var forsvundet over Den Engelske Kanal.

Der var vigtige point på spil for begge hold i hver sin ende af tabellen, men selv om kampen fik et resultat - 2-1 til Arsenal, så var det både før, under og efter kampen Salas navn, som fyldte det meste.

Alle mål faldt i anden halvleg. Pierre-Emerick Aubameyang på straffe og en flot scoring af Alexandre Lacazette gjorde det til 2-0, inden Nathaniel Mendez-Laing reducerede i tillægstiden.

Arsenal havde lavet en flot gestus i kampprogrammet, hvor Salas navn figurerede i Cardiff-truppen - blot uden nummer.

Holdenes anførere lagde hver en gul buket blomster på banens midte ved indmarchen, og hele stadion holdt et minuts stilhed, mens spillerne stod samlet ved midtercirklen inden kickoff.

Emiliano Salas manglende tilstedeværelse prægede hele begivenheden.

Målfattige Cardiff satte 19. januar klubrekord med købet af den argentinske angriber fra Nantes for omkring 125 millioner kroner, men han nåede end ikke at træne med sine nye holdkammerater.

To dage efter underskriften var Sala på vej til Cardiff fra Nantes i et lille fly, men over Den Engelske Kanal forsvandt flyet fra radarerne, og al eftersøgning har siden været forgæves.

Mens familie og venner samler ind til at fortsætte eftersøgningen, er virkeligheden, at håbet om at finde den 28-årige spiller i live svinder voldsomt.

Virkeligheden for Cardiff er samtidig, at ud over at være præget af den frygtelige hændelse, så har man betalt 125 millioner kroner for en målscorer, der aldrig nåede frem.

Om Nantes får sine penge, står hen i det uvisse. Det samme gør Emiliano Salas skæbne.

Meget symptomatisk måtte Cardiff nøjes med et trøstmål i overtiden. Den frelsende målhelt kom aldrig. Den danske angriber Kenneth Zohore kom ind i anden halvleg, men kunne ikke gøre noget.

Emiliano Salas familie havde bedt om, at der ikke blev spillet med sørgebind, da man fortsat lever i håbet om at finde Sala i live.

Sala var savnet på Emirates Stadium. På alle måder.

I de øvrige kampe vendte Fulham 0-2 til sejr på 4-2 over Brighton, danskerklubben Huddersfield tabte 0-1 til Everton, mens Wolverhampton slog West Ham 3-0.