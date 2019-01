Håndbold: Før det danske landsholds sidste træningskamp før det går løs ved VM-slutrunden på torsdag med første gruppekamp mod Chile, var der lejlighed til at studere fremtiden i Sparekassen Fyn Arena.

U19-landsholdet med en helt stribe spillere fra GOG - og GOG-assistenttræner Mathias Albrektsen som assistent - spillede således træningslandskamp mod Frankrig. Opgøret endte 29-29 efter at danskere havde ført 16-12 ved pausen.

Det var en kamp, hvor Danmark reelt smed sejren væk efter at have været i teten i hovedparten af opgøret - også på måltavlen. Med et minut tilbage af kampen - og ved stillingen 29-29 - var de rød-hvide i boldbesiddelse og havde altså chancen for at afgøre det hele, men bolden blev smidt væk, og det hele endte altså helt lige.

Blandt GOG-profilerne var Svend Rughave i målet, venstrefløjen Jeppe Cieslak samt playmakeren Simon Bogetoft Pytlick, der alle har haft debut på GOG's ligahold i et skadespræget efterår. Simon Bogetoft Pytlick har tydeligvis en bærende rolle på holdet. Meget af det danske spil er således bygget op omkring den 18-årige GOG'er.

- Det var en kæmpeoplevelse at få lov til at spille før herrerne. Det er en ære at spille i den rød-hvide trøje. og selvfølgelig er det en drøm engang selv at komme til at spille på A-landsholdet engang, lød det efter kampen fra Simon Bogetoft Pytlick.