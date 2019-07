Brøndbys hovedaktionær og bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen (th.), har besluttet, at Carsten V. Jensen (tv.) er den rette mand til at føre Brøndby videre i toppen af dansk fodbold. Tidligere sportsdirektør Ebbe Sand har valgt at forlade klubben i stedet for at tage imod et tilbud om at arbejde med klubbens talenter.