Manchester Uniteds Pogba vil prøve noget nyt

Efter tre år i Manchester United jagter den franske midtbaneprofil Paul Pogba en ny udfordring.

Det siger han ifølge flere medier søndag i Tokyo, efter at han er blevet rygtet væk fra Ole Gunnar Solskjærs mandskab.

- Der har været meget snak og mange tanker, siger den 26-årige franskmand ifølge nyhedsbureauet Reuters og fortsætter:

- Jeg har været tre år i Manchester og gjort det godt. Der har været gode og mindre gode øjeblikke som for alle andre.

- Jeg tror, det kunne være et godt tidspunkt at prøve kræfter med en ny udfordring et andet sted, siger han.

Paul Pogba skiftede fra Juventus til Manchester United i 2016. Det er franskmandens andet ophold i klubben.

Han har scoret 24 mål i 92 kampe for United, der i sidste sæson sluttede på sjettepladsen i Premier League og dermed missede en plads i Champions League.

Skulle Pogba gøre alvorlig af sin længsel efter et nyt eventyr, kan han glæde sig over, at hans agent, Carmine "Mino" Raiola, har fået lov til at genoptage arbejdet.

Det skete tidligere på ugen, da Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) valgte at ophæve den karantæne på tre måneder, som Raiola ellers fik af Fifa i maj.

Fifa fulgte i første omgang trop, da Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) i april tildelte Raiola en karantæne på tre måneder.

Ifølge AFP skyldtes karantænen i første omgang, at Mino og Vincenzo Raiola skulle have kapret Gianluca Scamacca fra spillerens hidtidige agent på ulovlig vis.

Det skulle være sket, da ungdomsspilleren var i PSV Eindhoven.