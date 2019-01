Manchester United giver lang kontrakt til fransk angriber

Den franske angriber Anthony Martial kommer sandsynligvis til at tilbringe størstedelen af sin karriere i Manchester United.

Torsdag oplyser klubben, at Martial har underskrevet en kontraktforlængelse, der binder ham indtil sommeren 2024.

Den 23-årige angriber har siden debuten mod Liverpool i september 2015 scoret 46 mål for klubben i 162 optrædener.

- Jeg elsker min tid her i klubben. Fra den første dag har jeg følt mig som en del af United-familien, og jeg er overvældet over den varme og kærlighed fra fansene, som fortsætter med at imponere mig med deres støtte, siger Martial.

Klubbens aktuelle manager, Ole Gunnar Solskjær, glæder sig over forlængelsen.

- Anthony er en naturligt begavet spiller, som enhver træner vil elske at arbejde med.

- For en ung spiller har han en god fodboldhjerne, og sammen med hans exceptionelle talent gør det ham til en spiller med en spændende fremtid, siger nordmanden.

Den nye kontrakt inkluderer en option med forlængelse på yderligere et år.

Martial skiftede fra Monaco til United i 2015.