Manchester United har ansat Ole Gunnar Solskjær som permanent manager.

På sin hjemmeside skriver klubben, at nordmanden har fået en treårig aftale, der gælder frem til sommeren 2022. Han har siden december været ansat som midlertidig manager.

- Fra første dag jeg ankom, har jeg følt mig velkommen i denne meget specielle klub, siger Solskjær.

- Det var en ære at være Manchester United-spiller og at begynde min trænerkarriere her. De seneste måneder har været en fantastisk oplevelse, og jeg vil gerne takke alle trænere, spillere og ansatte i staben for deres indsats.

- Jeg har altid drømt om det her job, og jeg er mere end lykkelig for at få chancen for at stå i spidsen for klubben på den lange bane og forhåbentlig levere den succes, klubben fortjener, siger nordmanden.

Solskjær har stået i spidsen for Manchester United i 19 kampe, hvor det er blevet til 14 sejre, 2 uafgjorte og 3 nederlag.

Med nordmanden i spidsen gik det engelske hold blandt andet videre til kvartfinalen i Champions League efter en samlet sejr over Paris Saint-Germain.

Han får pæne ord med på vejen af Manchester Uniteds næstformand, Ed Woodward.

- Siden han tog over som midlertidig manager i december, har resultaterne talt for sig selv.

- Ud over præstationerne og resultaterne bringer Ole en masse erfaring både som spiller og som træner, sammen med sin iver efter at give unge spillere chancen og forstå kulturen i klubben, lyder de rosende ord fra Ed Woodward.