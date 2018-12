Manchester City når Liga Cup-semifinale efter straffegyser

Manchester City er klar til semifinalen i den engelske Liga Cup.

Det står klart efter en nervepirrende kvartfinale på udebane mod Leicester tirsdag aften. Kvartfinalen fandt først sin afgørelse i en straffesparkskonkurrence, da den ordinære kamp endte 1-1.

I Liga Cuppen springer holdene den forlængede spilletid over og går direkte i straffesparkskonkurrence.

Her var City overlegne og scorede på tre ud af fire forsøg, mens Leicester kun formåede at score på et ud af fire forsøg.

Leicester var blandt andre uden profiler som Kasper Schmeichel og Jamie Vardy i kampen.

Ud over en plads i semifinalen kan City-manager Josep Guardiola glæde sig over, at belgieren Kevin De Bruyne fik sin første start siden oktober, og belgieren kvitterede ved at score kampens første mål efter 14 minutter.

Det var De Bruynes første mål i sæsonen, efter at han har misset en stor del af den på grund af flere skader. Han gjorde i weekenden comeback efter halvanden måneds skadespause.

Længe så belgieren ud til at blive kampafgørende, men det lavede indskiftede Marc Albrighton om på i det 73. minut.

Albrighton snød oppasser Oleksandr Zinchenko på en lang bold, og efterfølgende tordnede Albrighton bolden i kassen.

Yderligere blev der ikke scoret, og holdene endte i straffesparkskonkurrence. Her fik ukrainske Zinchenko revanche for sin markeringsfejl, da han scorede på det afgørende straffespark.

Også Burton, der til daglig frister en tilværelse i den nederste halvdel af Englands tredjebedste fodboldrække, League One, er semifinaleklar.

Burton vandt 1-0 på udebane over Middlesbrough, der havde Martin Braithwaite med i de første 70 minutter.

De to øvrige kvartfinaler spilles onsdag. Her har Chelsea fordel af hjemmebane i kampen Bournemouth, mens Arsenal får besøg af ærkerivalen Tottenham.