Manchester City køber målmand i amerikansk rekordhandel

Manchester City har tirsdag sikret sig den amerikanske målmand Zack Steffen i en rekordhandel for målmænd fra Major League Soccer.

Den 23-årige keeper skifter til det engelske mesterhold fra Columbus Crew fra sommeren 2019, oplyser klubberne.

Transfersummen er ikke offentliggjort, men Columbus Crew slår fast, at Steffen bliver den dyreste målmand, der nogensinde er solgt fra MLS i ligaens 23-årige historie.

Zack Steffen blev i denne sæson kåret til årets målmand i den amerikanske liga, og han er også et godt bud på fremtidens målmand for USA's landshold. Foreløbig står han noteret for seks landskampe.

Amerikaneren indledte sin professionelle karriere hos Freiburg i Tyskland, hvor han dog aldrig fik debut for førsteholdet. I 2016 skiftede til Columbus, hvorfra han blev lejet ud til Pittsburgh i en af de lavere divisioner.

Først i 2017 fik han sin debut i MLS for Columbus, hvor han hurtigt har udviklet sig til en af ligaens profiler.

Målmanden skifter til City til juli næste år og har indgået en fireårig kontrakt med den engelske storklub.

I City skal han forsøge at tage målmandskampen op mod brasilianske Ederson Moraes.