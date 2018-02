I Premier League er Manchester City i overlegen stil på vej mod det engelske mesterskab, og også på den europæiske scene kører det strygende for City.

Tirsdag aften vandt City den første af to ottendedelsfinaler i Champions League med 4-0 ude over Basel fra Schweiz, og dermed er Citys avancement til kvartfinalerne mere eller mindre en realitet.

Det engelske hold er bookmakers favorit til at vinde turneringen, og City var da også regnet som storfavorit mod Basel, der aldrig var i nærheden af at matche overmagten. City var ganske enkelt klasser bedre i en dominans fra start til slut.

Med en opvisning fra begyndelsen udslettede City opgørets spænding i de første 23 minutter, hvor det blev til tre scoringer.

Der havde allerede været optræk til et tidligt mål, da Ilkay Gündogan med et fremragende hovedstød pandede et hjørnespark fra Kevin De Bruyne i nettet efter 14 minutter.

Bare fire minutter senere øgede Bernardo Silva til 2-0, da han halvflugtede bolden ind i modsatte hjørne efter en servering fra Raheem Sterling.

Midtvejs i halvlegen blev det så 3-0, da den argentinske angriber Sergio Agüero fra cirka 20 meter knaldede bolden hårdt i mål helt nede ved stolpen.

Trods flere engelske chancer slap Basel for flere ydmygelser inden pausen.

Otte minutter inde i anden halvleg kom Ilkay Gündogan på tavlen for anden gang med endnu et flot mål.

Ved straffesparksfeltets bue tog han et smart træk, inden han med et behersket skud fandt målhjørnet.

Et kvarter før tid fik tyske Gündogan en glimrende chance for at score sit tredje mål, men Tomás Vaclík i det schweiziske mål nappede forsøget med en refleksredning.

Derfra cruisede englænderne den overbevisende sejr i mål.

Dermed ligner det en ren ekspeditionssag, når City har hjemmebane i returkampen 7. marts.