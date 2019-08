Malmö-danskere booker billet til Europa League

Malmö FF blev torsdag sikker på pladsen i gruppespillet i Europa League, da det svenske hold på udebane besejrede israelske Bnei Yehuda 1-0.

Dermed kan danskerne Anders Christiansen, Jonas Knudsen, Lasse Nielsen og Søren Rieks med spænding se frem til lodtrækningen til grupperne, der foregår fredag.

Malmö havde vundet det første opgør i playoffrunden hjemme med 3-0, og allerede efter syv minutter, gjorde Malmö-spilleren Guillermo Palmeiro det endnu surere for israelerne, da han scorede gæsternes mål, og dermed var Malmö samlet foran 4-0.

Der var ikke yderligere mål i kampen, hvor Anders Christiansen, Jonas Knudsen og Lasse Nielsen alle startede på banen, mens Søren Rieks sad på bænken i hele opgøret.

Skotske Celtic sørgede med en samlet 6-1-sejr over AIK Stockholm for sikkert avancement, ligesom PSV Eindhoven med samlet 7-0-sejr over cypriotiske Apollon også blev klar til gruppespillet.

Lodtrækningen til gruppespillet foregår fredag eftermiddag.