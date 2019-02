Malcolm sikrer Barcelona uafgjort mod Real i El Clásico

FC Barcelona var uden Lionel Messi fra start, da klubben måtte nøjes med 1-1 hjemme mod Real Madrid onsdag aften.

Her tørnede de to store spanske klubber sammen i det klassiske El Clásico i det første opgør i semifinalen i Copa del Rey.

Real fik en drømmestart med en hurtig 1-0-føring, inden Malcolm i anden halvleg sørgede for 1-1.

Dermed er alt åbent inden returkampen om tre uger i Madrid, hvor den samlede vinder får fornøjelsen af at spille pokalfinale mod enten Real Betis eller Valencia.

Messi var tvivlsom til opgøret, da argentineren lørdag aften mærkede gener efter ligakampen mod Valencia.

Barcelona-træner Ernesto Valverde havde da også gjort det klart, at en beslutning om Messi til startopstillingen muligvis måtte træffes kort før kickoff.

Messi lagde ud på bænken, og Real Madrid lagde hårdt ud på banen.

Allerede efter seks minutter omsatte Lucas Vázquez en pasning fra Karim Benzema, og Vazquez sparkede bolden i mål og Real foran 1-0.

Efter lidt over en halv time var Ivan Rakitic tæt på at udligne, da han headede på træværket, og kort efter forsøgte Luis Suarez sig med en afslutning, hvor Keylor Navas måtte strække sig helt for at redde.

Unge Malcolm havde haft en friløber, som han brændte, inden der blev dømt offside i situationen.

Malcom slog dog til i anden halvleg.

Efter en time blev Jordi Alba spillet fri, da han blev sendt afsted i venstre side og fik frit løb ned mod Keylor Navas.

Keeperen strøg ud af sit mål, og han fik i første omgang afværget situationen.

Bolden endte dog hos Luis Suarez, der afsluttede uden for feltet. Real fik igen afværget og denne gang på målstregen, men igen endte bolden hos en Barcelona-spiller.

Det var Malcolm, og han sparkede bolden i netmaskerne med sin venstre fod, og så var opgøret lige med 1-1.

I det 64. minut sendte Barcelona så Lionel Messi på banen, mens Real fandt plads til Gareth Bale.

Hverken Messi eller Bale kunne ændre resultatet, og dermed er det helt lige inden returmødet i Madrid.