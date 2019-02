Magnussens hold har forventede problemer i første test

Selv om ambitionerne på lidt længere sigt er tårnhøje på Kevin Magnussens nye Formel 1-hold, Renault, har holdets ledelse aldrig lagt skjul på, at 2016-sæsonen primært skal bruges til at konsolidere sig i feltet.

Renault-teamet er helt klar over, at det vil tage tid at bringe bilerne i en forfatning, der kan sende holdet op i toppen af Formel 1, og sæsonens første test mandag vil ikke ændre på den vurdering.

Kevin Magnussens rival og holdkammerat Jolyon Palmer fik nemlig kun tilbagelagt 37 omgange på første testdag i Barcelona, så der venter meget arbejde forude for Renaults hold af mekanikere og ingeniører før første grand prix 20\. marts.

Til sammenligning kørte verdensmester Lewis Hamilton 156 omgange i sin Mercedes, der igen i år ser ud til at være godt forberedt.

Jolyon Palmers bedste omgangstid på 1 minut 29,356 sekunder var den dårligste af de 11 kørere, der var i aktion mandag.

Tiden vil dog næppe bekymre Renault-teamet ret meget, eftersom testdagene primært skal bruges til afprøve de nye biler i alle ender og kanter, og omgangstiderne behøver ikke fortælle ret meget om holdenes indbyrdes styrkeforhold.

Mens Jolyon Palmer altså fik æren af at være første mand i den nye Renault-racer, kunne Kevin Magnussen indtage en mere afslappet, observerende rolle.

Magnussen ankom til anlægget op ad formiddagen og brugte god tid til at tale med folkene omkring sit nye hold.

Danskeren skal selv teste onsdag og torsdag og kan håbe, at Palmer har fået udpeget bilernes værste begynderfejl inden da.

I næste uge skal Formel 1-feltet afvikle yderligere fire testdage. De foregår også på banen i Barcelona.