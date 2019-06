Magnussens hårdtprøvede bil slutter i den tunge ende i Canada

Den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) sluttede som nummer 17, da der søndag blev kørt Formel 1-grandprix i Montréal i Canada.

Teamkollegaen, Romain Grosjean, kom ind på en 14.-plads.

Dermed var der ikke meget glæde at spore i Haas-lejren, der endnu engang i denne sæson må forlade et grandprix uden point til kontoen.

Ferraris Sebastian Vettel kørte først over målstregen i Montréal, men da tyskeren undervejs i løbet fik en tidsstraf på fem sekunder, vandt Lewis Hamilton (Mercedes) grandprixet. Charles Leclerc (Ferrari) blev nummer tre.

Hamilton fører dermed stadig i den samlede VM-stilling.

Magnussen startede grandprixet bagest, efter at han i lørdagens kvalifikation kørte ind i barrieren og skulle have udskiftet store dele af sin Haas-racer.

Derfor kunne det kun gå en vej for den danske racerkører i søndagens løb.

Og det startede også godt. Hurtige pitstop til Alexander Albon (Toto Rosso) og Carlos Sainz (Renault), en udgået Lando Norris (Renault) samt et par overhalinger bragte danskeren op på 14.-pladsen efter 12 omgange.

Men som i flere af de tidligere løb i sæsonen havde Magnussen problemer med dækkene på Haas-raceren.

I teamradioen meddelte danskeren, at han havde svært ved at få ordentligt vejgreb og beklagede sig generelt over, at den sammenlappede racer ikke kunne stå distancen.

Det kunne også ses på placeringerne, hvor Magnussen igen strøg tilbage. Efter sit pitstop stabiliserede han sig på 18.-pladsen, hvor han lå længe, inden han kort før slut hentede en enkelt placering.

Magnussen har 14 point efter sæsonens første syv løb, mens Grosjean blot har to point.