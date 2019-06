Formel 1-holdet Haas nåede i weekenden et lavpunkt i sin tid i motorsportens kongeklasse.

Det mener teamchef Günther Steiner, efter at Kevin Magnussen endte på en 17.-plads i søndagens grandprix i Frankrig, mens holdkammeraten Romain Grosjean udgik.

- Det er desværre den værste weekend, siden vi startede holdet.

- Vi er nødt til at finde en vej ud af vores problemer. Vi er slet ikke, hvor vi gerne vil være, siger Günther Steiner til holdets hjemmeside.

Det amerikanske hold er i gang med sin fjerde sæson i Formel 1 efter debuten i 2016.

Mens tre hold - Mercedes, Ferrari og Red Bull - skiller sig ud i Formel 1-feltet så har Haas en ambition om at være "best of the rest" blandt de ti hold. Lige nu er der et stykke vej op.

I øjeblikket er Magnussen nummer 11 i VM-stillingen, mens Grosjean er på 17.-pladsen.

Kevin Magnussen er ligesom sin teamchef nedtrykt over weekenden i Frankrig.

- Vi kæmpede nede bagved i hele løbet. Vi var en smule hjælpeløse.

- Det er tydeligt, at farten er vores største udfordring lige nu. Vi mangler bare farten nogle gange, og det var tilfældet her, siger Magnussen til holdets hjemmeside.

Romain Grosjean ærgrer sig over, at han måtte køre i garagen før tid foran sit hjemmepublikum.

- Jeg fik det maksimale ud af bilen, men det var bare ikke godt nok. Selv om balancen føltes okay, så var den bare langsom. Vi må tilbage og analysere på det hele og forsøge at forstå det.

- Vi kæmper virkelig, og det er hårdt at være tvunget til at udgå foran mit eget publikum, men vi fik sparet lidt på nogle af bilens dele. Vi var langt fra at komme i pointene, så det var den rigtige beslutning, siger franskmanden.

Formel 1-sæsonen fortsætter i den kommende weekend i Østrig. Der er foreløbig kørt 8 af 21 grandprixer i 2019.