Racerkøreren Kevin Magnussen har givet folkene i Haas-teamets garage en undskyldning efter søndagens Formel 1-grandprix i Montreal.

Under racerløbet brokkede danskeren sig over radioen i kontante vendinger over bilen. Den var blevet repareret, efter at Magnussen havde smadret den i lørdagens kvalifikation.

Brokkeriet stoppede først, da teamchef Günther Steiner brød ind og slog fast, at nu var det nok.

Til TV3 Sport fortæller Steiner, at danskeren efterfølgende valgte at give folkene i Haas-holdets garage en undskyldning.

- Han undskyldte bagefter over for hele teamet, og han sagde, at han ikke mente det sådan. Men det gik så dårligt, og han havde brug for at sige det til nogen, siger Günther Steiner til tv-stationen.

Teamchefen forklarer, at han ikke ønskede en diskussion over radioen. Han besluttede sig for at bryde ind, før holdets ingeniører fik lyst til at svare den stærkt frustrerede Magnussen tilbage.

- Vi havde alle en dårlig dag.

- Jeg tror ikke, at han ville give nogen skylden for det. Men gutterne havde arbejdet til klokken tre om natten, og man ved ikke, om der ville blive brug for endnu et pitstop, siger Steiner.

Magnussen endte på en 17.-plads i Montreal, mens holdkammeraten Romain Grosjean blev nummer 14.

Grandprixet i den canadiske storby endte med en sejr til Lewis Hamilton (Mercedes) foran Sebastian Vettel (Ferrari), der ellers kørte først over målstregen.

Tyskeren måtte dog afgive førstepladsen til Hamilton, efter at han blev idømt en tidsstraf på fem sekunder.