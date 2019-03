Magnussen tror på stærkt midterfelt i årets Formel 1

Når sæsonens første Formel 1-grandprix om halvanden uge skydes i gang, tror løbets danske racerkører, Kevin Magnussen, at favoritterne fra Mercedes, Ferrari og Red Bull lægger hårdt ud.

Men Haas-danskeren forventer også, at konkurrencen fra de andre midterhold i feltet bliver hård.

- Jeg kunne godt forestille mig, at konkurrencen bliver endnu mere intens i år, siger han.

Magnussen og teamkollega Romain Grosjean sluttede flere gange i løbet af sidste års sæson som "best of the rest" - altså de racerkørere, der slutter lige efter kørerne fra Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Men i år regner Magnussen med, at det bliver endnu sværere at opnå de placeringer.

- Fra starten af sidste år var det meget Haas og Renault, der var med oppe foran, men så begyndte Force India og Sauber at blande sig og nogle gange Toro Rosso. I år tror jeg, at vi vil være mere samlet fra starten, siger han.

Den 26-årige dansker håber på, at han kan forbedre sin egen præstation fra 2018, hvor han sluttede på en samlet niendeplads.

- Jeg vil gerne gøre det godt og vil også gerne gøre det bedre end sidste år.

- Det er svært at sætte helt konkrete målsætninger, for det er svært at forudse, hvor gode de andre er. Men jeg tror, at vi kan tage et skridt fremad og gøre det bedre end sidste år, siger Magnussen.

Sidste år fik Haas ikke den bedste start på Formel 1-sæsonen. Der var flere problemer med bilerne, og ingen af holdets to racere gennemførte det første løb i Australien.

Holdet skal lære af de fejl, det begik sidste år, mener Magnussen.

- Først og fremmest skal vi skrue hjulene ordentlig på til det første løb. Det vil være en god start.

- Ud over det, så tror jeg bare, at vi tager de erfaringer, vi har fået, og analyserer dem og forsøger at skrive os det bag øret, når vi kommer ud i samme situationer.

Det første Formel 1-grandprix køres 17. marts i Melbourne.