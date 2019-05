Magnussen slutter som nummer 12 i Monaco efter nedtur

Et tidligt pitstop ødelagde det for Kevin Magnussen, da der søndag blev kørt Formel 1 i Monaco.

Danskeren startede det prestigefyldte løb i de smalle gader i femte position, men endte med at køre over målstregen som nummer 12 efter at have ligget i den tunge ende af feltet det meste af dagen.

Danskerens holdkammerat, Romain Grosjean, blev nummer ti efter at have startet som nummer 13.

Lewis Hamilton (Mercedes) var forrest, da løbet startede, og var det også, da det sluttede, selv om han måtte kæmpe med sine dæk hen mod slutningen.

Det er britens fjerde sejr i år. Han vandt foran Sebastian Vettel og holdkammerat Valtteri Bottas.

Med søndagens placering har Kevin Magnussen ligesom før løbet 14 VM-point. Romain Grosjean har to.

Lewis Hamilton udbygger med sin sejr føringen i VM-stillingen til 17 point ned til teamkollega Bottas.

Det så inden løbet ud til, at Kevin Magnussen ville kunne få et flot resultat med sig hjem. Danskeren startede langt fremme, og løbet i Monaco er kendt for at byde på få overhalingsmuligheder.

Allerede i første sving gik det dog galt for danskeren, da han måtte opgive sin position til Daniel Ricciardo.

I et par omgange lå Magnussen bag den langsommere Renault og ærgrede sig via teamradioen over, at han følte sig et sekund hurtigere per omgang end konkurrenten.

På 12. omgang valgte Haas at kalde Magnussen i pit under en periode med safety car for at få nye dæk på, men det sats gav ikke pote. Tværtimod.

Magnussen kom ud fra pitten som nummer 14, og både danskeren og Ricciardo blev fanget i et taktisk spil bag McLarens Lando Norris, som bremsede alle de bagvedliggende kørere for at skaffe sin teamkollega Carlos Sainz luft foran dem.

Det lykkedes til fulde - og som salt i såret kunne Magnussen konstatere, at Romain Grosjean først skiftede sine softdæk ud på 51. omgang af de 78.

Havde Haas valgt samme strategi for danskeren, havde det formentlig været en helt anden historie for Magnussen i Monaco, hvor han stadig ikke er blevet bedre placeret end en tiendeplads i Formel 1.