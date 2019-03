Magnussen ser midterfelt rykke tættere på Formel 1-top

Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen (Haas) er fuld af fortrøstning, inden sæsonens andet løb køres den kommende søndag.

Her gælder det grandprixet i Bahrain, efter at sæsonen blev skudt i gang for to uger siden i Melbourne i Australien.

Her leverede Kevin Magnussen en sjetteplads, mens holdkammeraten Romain Grosjean måtte udgå efter 31 omgange.

Dermed ligger Kevin Magnussen også nummer seks i den samlede stilling med sine otte point for sjettepladsen, mens Valtteri Bottas (Mercedes) topper efter sejren i Australien.

I Formel 1-feltet er alle efterhånden vandt til, at Mercedes, Ferrari og Red Bull er i deres egen klasse, og at de øvrige hold kæmper om at følge efter de tre tophold.

Kevin Magnussen er dog optimistisk inden grandprixet i Bahrain.

- Jeg kan ikke se nogen grund til, at vi ikke også skulle være konkurrencedygtige her, siger Kevin Magnussen til BT.

Han forklarer dog, at banen og temperaturerne er helt anderledes i forhold til i Melbourne, og at bilen skal justeres anderledes.

Generelt er danskeren dog i højt humør, og han mener, at midterholdene er kommet tættere på de tre bedste teams.

- Ja, det virker, som om midterfeltet er rykket tættere på topholdene. Det er en interessant udvikling, og jeg håber, at vi kommer endnu tættere på i løbet af sæsonen.

- Men der skal stadig udgå biler foran os, hvis vi skal komme i nærheden af podiet, siger Magnussen blandt andet til BT.

Fredag køres der to træninger, mens lørdag byder på en træning og kvalifikationen, inden søndagens grandprix køres.