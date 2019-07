Magnussen ryger tidligt ud i britisk kvalifikation

Nedturen fortsætter for Kevin Magnussen.

Den danske Formel 1-kører starter som nummer 16, når det britiske grandprix søndag bliver kørt på Silverstone.

Den finske kører Valtteri Bottas (Mercedes) starter i pole position. Dermed bryder han holdkammeraten Lewis Hamiltons stime af pole positions på britens hjemmebane.

De seneste fire år i træk har Hamilton startet forrest i grandprixet på Silverstone, hvor han også har rekorden for flest pole positions, men lørdag var Bottas 0,006 sekunder hurtigere end Hamilton.

I lørdagens kvalifikation var Magnussen færdig allerede efter første kvalifikationsrunde, Q1, med en bedste omgangstid på 1 minut og 26,662 sekunder.

Han har dermed en stor opgave foran sig i Haas-bilen, hvis der skal VM-point på kontoen søndag.

Meget bedre gik det ikke for danskerens holdkammerat på Haas, Romain Grosjean. Franskmanden klarede sig ganske vist videre til Q2, men sluttede næstsidst i den kvalifikationsrunde og starter derfor som nummer 14 søndag.

Grosjeans bedste tid i Q2 var langsommere end Magnussens i Q1. Til gengæld var franskmanden 0,315 sekunder hurtigere end danskeren i Q1.

16.-pladsen er Magnussens dårligste kvalifikationsresultat i 2019. Hans hidtil dårligste var en 15.-plads i Frankrig.

Generelt har 2019 været et skidt år for både danskeren og resten af Haas-holdet.

Da der for to uger siden blev kørt i Østrig, sluttede Magnussen på en 19.-plads, hvilket var hans dårligste slutresultat nogensinde i et gennemført grandprix.