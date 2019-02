Magnussen-kollega stråler i første Formel 1-test

Det amerikanske Formel 1-hold Haas havde en god mandag, da Formel 1-sæsonen blev indledt med den første af i alt otte test før åbningsgrandprixet i Melbourne 17. marts.

Haas sendte franskmanden Romain Grosjean ud på banen mandag i Barcelona, og her kørte han sig til den tredjehurtigste omgangstid af de i alt 11 kørere, der satte en tid.

Grosjeans tid var cirka sekund langsommere end mandagens hurtigste tid, der blev sat af Ferraris Sebastian Vettel. Omvendt var Grosjean et sekund hurtigere end verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes).

Før frokostpausen i Barcelona måtte Grosjean en enkelt gang forlade sin racer gående på grund af brændstofproblemer. Efterfølgende kom han tilbage i raceren, og så begyndte han at køre stærkt. I alt tilbagelagde han 65 omgange.

Danske Kevin Magnussen kører også for Haas, men han bliver først sendt i aktion tirsdag, når holdene tester igen.

Mandagens træning foregik uden kørere fra Williams-holdet, der havde bebudet, at den nye racer tidligst ville være klar til at blive taget i brug tirsdag.

Williams-boss Claire Williams siger mandag, at holdet sandsynligvis også går glip af tirsdagens test.

- Det er mere sandsynligt, at vi nu tidligst er klar til at komme ud på banen onsdag. Det er åbenlyst ekstremt skuffende for os, at vi er havnet i den situation, siger hun ifølge AFP.