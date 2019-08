Magnussen kan forvente stram styring fra Haas-boss

Kevin Magnussen og Romain Grosjean kan forvente en strammere styring fra Haas-ledelsen, hvis de to kørere kommer tæt på hinanden i weekendens Formel 1-grandprix.

Det fortæller Haas-boss Günther Steiner forud for weekendens løb i Ungarn. Han har i de seneste par løb været træt af at se, de to kørere ramme hinanden.

- Måske ender det med, at vi siger, hvad de skal gøre. Vi beslutter, hvem der gør hvad, når de begynder at nærme sig hinanden.

- Når de er tæt på hinanden, så tror jeg, vi skal tage kontrollen væk fra dem.

- Jeg tror, jeg er nødt til at være bestemt over for dem og fortælle, hvad de skal gøre, siger Steiner ifølge Reuters.

I søndagens grandprix i Tyskland skete der ikke noget, da de ramte hinanden på Hockenheim-banen, og det endte faktisk med at blive en udbytterig dag i pointene for begge kørere.

Magnussen blev nummer ti, mens Grosjean var en placering bedre. Og senere blev de forfremmet til syvende- og ottendepladsen på grund af straf til to Alfa Romeo-kørere.

I det foregående grandprix på Silverstone-banen i England var det straks værre, da de kørte sammen og efterfølgende udgik.

I denne weekend skal Formel 1-feltet køre ræs i ungarske Budapest.