Magnussen jubler efter fremragende sjetteplads i Monaco

Med tiden 1.11,109 minutter var Kevin Magnussen ikke blot sjettebedst i kvalifikationen til Monacos Formel 1 Grand Prix. Danskeren var også så tæt på de bedste, at han både undervejs og bagefter jublede stort over sin stærke kørsel og bilens ydeevne.

- Igen var bilen bare rigtig god, og jeg fik sat nogle gode omgange. Jeg er virkelig, virkelig glad, siger Kevin Magnussen til TV3+

Kun halvanden tiendedel var han efter Sebastian Vettel, som sluttede på fjerdepladsen i sin Ferrari.

Hurtigst af alle var Lewis Hamilton foran sin Mercedes-kollega Valtteri Bottas og Max Verstappen i Red Bull.

Sidste mand foran Magnussen var Pierre Gasly (Red Bull) på femtepladsen med tiden 1.11,041 minut.

Danskeren kørte overbevisende og bedre og bedre gennem hele kvalifikationen. I første kvalifikationsrunde, Q1, satte Kevin Magnussen så tidligt en hurtig tid, at han kunne holde i garagen i de sidste 6-7 minutter af runden.

I Q2 var han under pres, efter han ramte barrieren tidligt og måtte i pit og få ny frontvinge. Men i sit allersidste forsøg kørte han i rundens femtebedste tid, efter han var kørt ud på runden på 11.-pladsen. Avancementet og den flotte tid fik danskeren til at juble i teamradioen.

- Jeg ramte muren og ødelagte frontvingen og måtte køre ind og afbryde det run, jeg var på.

- Da lagde jeg en masse pres på gutterne (i garagen), men de gjorde det super godt og fik mig ud, så jeg alligevel kunne nå at køre de to omgange, jeg havde planlagt og komme ind i rytmen og sætte den tid, jeg skulle sætte for at komme i Q3.

I Q3 forbedrede danskeren sig igen, men det rakte kun til syvendebedste tid, før danskeren igen, igen leverede stort under pres med at sætte sin bedste tid på dagen i allersidste forsøg. Og så jublede han dobbelt og takkede sit team over radioen.

Sjettepladsen er det bedste kvalifikationsresultat for Kevin Magnussen i Monaco i Formel 1-karrieren.

Tidligere er han sluttet som henholdsvis nummer 8, 16, 13 og 19 i kvalifikationen i Monaco.